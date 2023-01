Adamo avaldas, mida Tänak Otepää rallil ilmselt kartma ei pea

«Võime eeldada, et neid rallisid võidakse kasutada asjade testimiseks, mis siis hiljem saadetakse edasi heakskiidu saamiseks. Mis võiks juhtuda? Et ametnikud lammutavad auto nädalavahetuse lõpus laiali? Kui Ott kodus sõidab, siis mul on raske uskuda, et ralli lõpus viiakse tal läbi tehniline kontroll,» rääkis Adamo, kes lisas, et Itaalias võiks selline asi aset leida küll.