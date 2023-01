Koduvägivalla tõttu uurimise all olnud tennisetäht pääses süüdistustest

ATP teatas teisipäeval, et pärast põhjalikku uurimist ei võeta Zverevi vastu tegevust, sest ei leitud tõendeid väärkohtlemisest.

Endine tennisemängija Sharõpova süüdistas 2020. aastal Zverevit selles, et sakslane proovis teda 2019. aasta US Openi eel padjaga lämmatada ning lõi tema pea New Yorgis asunud hotellis vastu seina. Väidetavalt kartis naine toona elu eest.