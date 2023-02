Tõsiselt vigastada saanud Täht peab minema operatsioonile

Brasiilia kõrgliigasse kuuluv San Jose Dos Campose võrkpallimeeskond andis teada, et Eesti koondislane Robert Täht on tõsiselt vigastada saanud. 29-aastane nurgaründaja sai Brasiilias tõsise põlvetrauma, mis nõuab ka operatsiooni. Klubi jõudis mängijaga kokkuleppele, et lõikus tehakse Eestis ning kodumaal toimub ka taastusravi.