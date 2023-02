Valgevenelannast olümpiavõitja keeldub neutraalse lipu all võistlemast

Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) on andnud mõista, et Venemaa ja Valgevene sportlased on oodatud 2024. aasta Pariisi olümpiale. See annab võimaluse, et nende sportlased saavad ka laiemalt järgmisel hooajal neutraalsete sportlastena võistelda.

2018. aastal olümpiavõitjaks kroonitud Alibekava ei soovi ilma Valgevene liputa rahvusvahelisele areenile naasta, kuna tema sõnul pole tegemist õige otsusega. Ta andis sellest mõista kodumaa televisioonisaates «SportKadr».

«Ütlesin kohe, kui meie olümpiakomitee koosolek toimus, et meid ei kohelda teistega võrdselt. Selliselt ei peaks asjad spordis toimima,» alustas olümpiavõitja enda sõnavõttu. «Meid peaks kõiki võrdselt kohtlema. Kui me taas võistleme, siis peaksime seda saama teha nagu kõik teised sportlased. See tähendab, et saame võistelda enda lipu all.

Kas ma olen neutraalse sportlasena võistlemise vastu? See on väga raske küsimus, aga praegu pole ma kindlasti nõus võistlema neutraalse sportlasena.»