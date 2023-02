Uue koduklubi leidnud korvpallitäht tegi austusavaluse kopteriõnnetuses hukkunud legendile

Varasemalt Washington Wizardsit esindanud Hachimura on enda NBA karjääri jooksul kandnud mängusärki numbriga kaheksa. Los Angeles Lakersis polnud tal enam võimalik sama numbriga jätkata, kuna klubi on selle külmutanud Kobe Bryanti auks.

Hachimura otsustas seejärel valida endale mängusärgi numbriga 28. Sellega tegi ta austusavalduse just 2020. aasta jaanuaris kopteriõnnetuses hukkunud Bryantile ja tema tütrele Giannale. Nimelt tähistab number 2 just Giannat (Bryanti tütar kandis just säärase numbriga mängusärki) ja number 8 mõistagi Kobe Bryantit.