Tuntud suusamaraton vaevleb lumepuuduse käes

24. Tamsalu-Neeruti Maraton on edasi lükatud märtsi teisele nädalavahetusele lootuses, et selleks ajaks sajab maha piisav kogus suusalund. Kui esialgu pidi see maraton olema Estoloppeti kalendris teiseks osavõistluseks, siis nüüd peaks hooaeg hoopis Tamsalu-Neeruti Maratoniga lõppema.