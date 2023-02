JÄRELVAADATAV ⟩ Selgusid sulgpalli Eesti meistrivõistluste finalistid

Meeste üksikmänguturniiril jõudsid finaali Karl Kert ja Raul Must. Naiste üksikmänguturniiri finalistid on Kristin Kuuba ja Ramona Üprus. Meeste paarismängus jõudsid finaali Kristjan Kaljurand - Raul Käsner ja Mikk Järveoja - Karl Kert. Naiste paarismängu finalistid on Kati-Kreet Marran - Helina Rüütel ja Catlyn Kruus - Ramona Üprus. Segapaarismängus jõudsid finaali Mikk Õunmaa - Ramona Üprus ja Raul Käsner - Kati-Kreet Marran.

Enne võistlust:

Teisipäeval said selgeks 59. Eesti meistrivõistluste turniiritabelid, kui sulgpalliliidu kontoris Tallinnas toimetati loosimisprotseduur. Valikturniirist pääsesid vaid meesüksikmängijaid, keda on tabelis viie võrra vähem kui selles ruumi – 27. Nii on avaringist on vabad tiitlikaitsja Raul Must, esimesena asetatud Karl Kert (mõlemad Raul Musta SK), samuti Mario Kirisma (TSKeskus, 3.), Rene Leeman (Raul Musta SK, 4.) ja Andrei Schmidt (Triiton, 5.). Kuuenda asetusega Tauri Kilk (Triiton) peab aga juba avaringis platsile tulema, vastaseks pärnulane Siim Saarse.

Naiste üksikmängus on tabelis 14 mängijat, kahe vakantse koha peale alustavad 13 neidist valikturniiril. Oma seitsmendat järjestikust üksikmängu Eesti meistritiitlit jahtiva Kristin Kuuba (Triiton) esimene vastane on Liis Kiik (SK Fookus). Teise asetusega Helis Pajuste (Raul Musta SK) ootab oma esimest vastest valikturniirilt, kolmandana tabelisse paigutatud Ramona Üprus (TÜASK) avab meistrivõistlused Liispet Leemeti (Triiton) vastu, neljanda asetusega Catlyn Kruus (Triiton) mängib klubikaaslase Marelle Saluga.