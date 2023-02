OTSEÜLEKANNE ⟩ Selguvad sulgpalli Eesti meistrivõistluste finalistid

Teisipäeval said selgeks 59. Eesti meistrivõistluste turniiritabelid, kui sulgpalliliidu kontoris Tallinnas toimetati loosimisprotseduur. Valikturniirist pääsesid vaid meesüksikmängijaid, keda on tabelis viie võrra vähem kui selles ruumi – 27. Nii on avaringist on vabad tiitlikaitsja Raul Must, esimesena asetatud Karl Kert (mõlemad Raul Musta SK), samuti Mario Kirisma (TSKeskus, 3.), Rene Leeman (Raul Musta SK, 4.) ja Andrei Schmidt (Triiton, 5.). Kuuenda asetusega Tauri Kilk (Triiton) peab aga juba avaringis platsile tulema, vastaseks pärnulane Siim Saarse.