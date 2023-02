Pettus USAs: 22-aastane korvpallitreener kehastus 13-aastaseks mängijaks

Kummastav pettus leidis aset USA-s Virginia osariigis, Portsmouthis Churchland Truckers naiskonnas. TMZ teatab kohalikule meediale viidates, et 22-aastane treener Arlisha Boykins esines veidi enam kui nädal tagasi korvpalliturniirilt puudunud 13-aastase mängija asemel.

Selle asemel, et mängida ühe tüdrukuga vähem, otsustas treener asja ise lahendada ning sööstis väljakule. Videos näeb teda mängimas särginumbriga 1. Klipis on näha, kuidas täiskasvanud naine viskab aina punkte, blokeerib ja on üldiselt väga domineeriv.