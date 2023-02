Eesti laskesuusatajad palkasid kodusel MMil õnnestumiseks lisajõudu

Tegemist on täiesti uue ametikohaga. «ELSF on aastatega organisatsioonina oluliselt kasvanud, mistõttu on tekkinud ka vajadus uute ametikohtade kohtade järgi. Varasemalt jagunesid spordidirektori ülesanded peasekretäri ja treenerite vahel,» ütles ELSFi peasekretär Hillar Zahkna pressiteate vahendusel.