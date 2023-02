Tänak annab M-Spordile auto kohta infot, mida nad pole kunagi varem saanud

Tänaku on saanud Fordiga vähe sõita, kuid Milleneri sõnul on sellele teatud plussid, sest ta on saanud tiimile toonud värske pilgu. «Tema tagasiside baasauto kohta on väga hea, me peame lihtsalt natuke rohkem töötama mõne seadistuse kallal, mis talle paremini sobiks,» ütles Millener DirtFishile.