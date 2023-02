Aafrika tõttab Venemaa spordile appi

«Teatavasti on Aasia olümpianõukogu varemgi avaldanud soovi meid võistlustel näha. Märtsis teevad sama avalduse Aafrika riigid – nad tulevad üksmeelselt välja ettepanekuga, et me nende võistlustel osaleksime. Ootame dialoogi ROKi (Rahvusvahelise olümpiakomitee) ja teiste alaliitudega, milliste kriteeriumide järgi meid seal vastu võetakse,» ütles Morozov.