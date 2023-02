Juutuuber läheb poksiringis vastamisi Furyga

Vahepealsete aastatega on kahe poksija vahel tekkinud teatav hõõrumine. Näiteks tõi Paul Instagramis välja, et noore Fury perekond on pannud peale suured pinged. «Tyson Fury on lubanud, et tema ja isa John käsivad Tommyl poksimise lõpetada ja perekonnanime vahetada, kui ta ei suuda minust jagu saada,» vahendas Iltalehti.