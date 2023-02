WRC-sarjas näeb sel aastal mammutkatset

Ralli võistluskeskus on kolinud saare läänepoolsest Algherost idasse Olbiasse, mis võõrustas MM-etappi viimati 2013. aastal. Kolmapäeval avaldatud esialgsest infomaterjalist tuli välja, et Monte Lerno kiiruskatse on sel aastal kavas, kui pikkust on sel 49,92 km.