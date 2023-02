Võimalik olümpiaboikott pole Eesti sportlaste jaoks mustvalge

Eesti Olümpiakomitee (EOK) president Urmas Sõõrumaa ütles teisipäeval ETV saates «Esimene stuudio», et tema jaoks ei tulnud ROKi avaldus üllatusena, sest jutte on sel teemal kuulda olnud juba pikemat aega. Sõõrumaa tõdes, et paljud maailma riigid ei taju Ukraina sõda nii valuliselt kui meie.

Ta kinnitas sarnaselt EOK peasekretäri Siim Suklesega, et boikoti teed minna ei soovita. «Meie seisukoht on olnud kogu aeg, et boikott on kõige viimane asi. Siis karistame ka enda sportlasi, aga meie kui spordiametnike ja spordiorganisatsiooni ülesanne on kuni viimase hetkeni seista sportlaste, eelkõige enda sportlaste eest,» lausus Sõõrumaa.