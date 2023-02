Cristiano Ronaldo pidi lihtsal põhjusel loobuma oma eralennukist

Jalgpallitäht Cristiano Ronaldot pole viimastel kuudel pallimurul edu saatnud. Tõsi, ta sõlmis äsja Saudi Araabias Al-Nassri klubiga superlepingu, kuid raske on arvata, et selle sammu dikteerisid sportlikud kaalutlused. Nüüd on Ronaldo pidanud elulistel põhjustel langetama järjekordse otsuse – ta müüs enda eralennuki, ilmselt on tal plaanis osta veel suurem raudlind.