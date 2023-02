Uskumatu äpardus: PSG ei saanud jalgpallitähte, sest inglased jäid dokumentidega jänni

Nimelt kirjutab Daily Mail, et kuigi klubid olid üleminekus kokkuleppele jõudnud ning Ziyech viibis juba Pariisis, et läbida meditsiiniline ülevaatus, siis Chelsea saatis väidetavalt kolmel korral ebakorrektsed dokumendid ja seetõttu ei jõutud õigeaegselt lepingutele allkirja panna.

L’Equipe kirjutab, et PSG on esitanud Prantsusmaa jalgpalliliidule apellatsiooni, et üleminek saaks ikkagi jõustuda, kuid tõenäoliselt Prantsusmaa alaliit nende taotlust ei rahulda.