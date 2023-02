Spordiboss avaldas, millised riigid toetavad agressorriikide naasmist spordiväljakutele

Šiškarev avaldas, et Venemaale on toetust avaladanud Saksamaa, Prantsusmaa, HIspaania, Ungari ja Balkaniriigid, vahendab Championat RIA Novostis ilmunud lugu.

«Kõik nad ei saa sellest avalikult rääkida, aga üks-ühele vestlustes on seda näha,» rääkis Šiškarev.

Eraldi tõi ta välja Saksamaa käsipalliliidu juhi, kellega ta on soojades suhetes. «Juht Andreas Michelmann on minu sõber ja toetab Venemaa õigust osaleda [spordivõistlustel]. Lähenesime talle ja ta lähenes meile. Kirjutas eile Andreasele sooja sõnumi ja tänasin teda,» kirjeldas Venemaa alaliidu president.

Kuigi Šiškarev ei tahtnud eraldi mainida riike, kes on agressorriikide sportlaste naasmise vastu, siis vihjas ta, et üheks neist on Norra.