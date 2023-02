BLOGI ⟩ Uibo pidi Skotheimi paremust tunnistama, Lillemets esimesena poodiumilt väljas

Risto Lillemetsa lühikommentaar pärast võistlust: «Ütleksin, et lõpp hea kõik hea, ainult et polnud kõik hea. 1000 meetrit oli okei: mõnus oli joosta, aga teised alad mõjusid valusalt. 4 sekundiga isiklik rekord on hea, see on positiivne, mis kaalub kogu negatiivse üle. Loodetavasti saab kuu aja pärast [sise-EMile] uuesti proovida.»