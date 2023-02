Tänaku tiimikaaslasel on eestlaselt õppida ootamatult vähe

Kui Loubet pole veel kordagi WRC-sarja tippklassis täishooaega kaasa teinud, siis Tänak on võidutsenud 17 rallil ning krooniti 2019. aastal maailmameistriks. Seetõttu võiks eeldada, et noorem kolleeg saab kogenumalt sõitjalt palju teadmisi ammutada, kuid päris nii see ei ole.

Põhjus ei seisne mitte selles, et Loubet ei ole huvitatud Tänakult õppimisest, vaid eestlase õppetunnid ei pruugi prantslasele olla kasulikud. Kui Dirtfish uuris Loubet’lt, kas ta töötab Tänakuga lähedaselt, kõlas vastuseks ei.

«Meil on päris erinev filosoofia seadistuse osas, meil on päris erinev sõidufilosoofia,» seletas prantslane. «Aga ma kuulan palju, mida ta ütleb, sest ta on suur tšempion ja tema kogemused on suurepärased.»

Tänavu on M-Spordi põhifookus ilmselgelt Tänaku peal ning Loubet on tiimis, et eestlast võimalusel toetada ja kogemusi hankida, aga ta loodab ka ise sel aastal suuri tulemusi näidata. Küll mitte järgmisel nädalal Rootsis.

«Ma arvan, et Rootsis on vaja harjutada. Proovime hästi esineda, aga kui Mehhikosse läheme, siis usun, et isegi kui ma ei tee ühtegi teist rallit, on meil kruusal potentsiaali.