Hyundai uus tiimipealik avaldas, mis on hetkel tema peamine eesmärk

Kui Abiteboulilt uuriti, millised on tema eesmärgid lähitulevikus, rõhutas ta, et tiimi efektiivsust tuleb tõsta. «See ei ole halb, aga võttes arvesse pikke tunde ja rutiine rallidel, siis ma usun, et me saame oma protsesse parandada, et kindlustada vajalikel hetkedel õige energia ja fookuse. See võib nädalavahetuse lõpuks mõjutada tiimi eistust,» seletas prantslane WRC-sarja kodulehele antud intervjuus.