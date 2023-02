MARTIN EHALA ⟩ Jalgpall on parem kui sotsiaalne konstruktsioon

Natuke alguses mõistetest: misasi see sotsiaalne konstruktsioon on, samuti reaalsuse ja keele omavahelised seosed. Kogu ettekujutus, mis meil reaalsusest on, on loodud keele vahendusel. Meil on mõisted; me liigitame reaalsuses olevaid objekte nende mõistete abil ja loome endale sellest ettekujutuse: olgu see midagi, mis asub ruumis, olgu see midagi füüsikalist või midagi, mis puudutab ühiskondlikke asju, minevikku-olevikku-tulevikku. Kõike seda loome, loome mudelid ehk needsamad sotsiaalsed konstruktsioonid, mille abil saame aru, mis toimub ja kuidas me sellega suhestume.

Loomulikult sõltub see kõik lõppude lõpuks ühiskondlikust kokkuleppest, mida peame tõeks ja mida valeks. Astroloogia kujutab tõenäoliselt üht perioodi inimkonna ajaloost, kui kultuurid arvasid, et Maal on kuskil serv ja kui sinna minna, siis võib üle ääre alla kukkuda. Seda peetigi toona tõeks – ja selliseid näiteid nii-öelda eelajaloolistest tõdedest on ju teisigi. Läks natuke aega mööda, inimeste teadmised said suuremaks ja vaidluste tulemusel jõuti järeldusele, et maakera on tõesti ümmargune, me ei kuku üle ääre alla – ja tähed, kuu ja päike on ümmargused kehad, mis tiirlevad ümber Maa. Kõik see oligi võimalik niimoodi keeruliste mudelitega ära seletada, et kogu tähistaevas liigub selliselt, et maakera seisab paigal! Läks veel natuke aega mööda, vaieldi uuesti ja jõuti selleni, mida peame praegu tõeks – et meie Päikesesüsteemis on keskel päike, mille ümber planeedid tiirlevad, ja meie kuu tiirleb ümber meie.