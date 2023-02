Eesti mõistis ühes Baltimaade ja Poola spordiministritega ROKi viimased käigud hukka

«Oleme koos sarnaselt mõtlevate riikidega juba sõja alguses väga selgelt väljendanud oma seisukohta, et Venemaa ja Valgevene sportlastel ei ole kohta meie sportlastega sama stardijoone taga. Eesti seisukoht ei ole selles küsimuses muutunud. Ühisavaldusega anname selge signaali – peame jätkuvalt tegema kõik selleks, et agressorriike maksimaalselt isoleerida. Sõda Euroopa südames Ukrainas jätkub ning peame selle lõpu nimel pingutama ka spordirindel,» rääkis kultuuriminister Piret Hartman.

Ministrid toonitavad, et hindavad kõrgelt kõigi spordiorganisatsioonide ja -ühenduste panust, kes on kõrvaldanud Venemaa ja Valgevene sportlased ning esindajad rahvusvahelistelt võistlustelt ja organisatsioonidest. «Kutsume neid üles mitte muutma oma seisukohta enne, kui Venemaa ja Valgevene on lõpetanud agressiooni Ukraina vastu. Peame tagama õigluse ja vastutuse, viies sõjakuritegude, inimsusevastaste kuritegude ja genotsiidi toimepanijad kohtu ette,» seisab avalduses.