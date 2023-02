Sajanditevanune mäng on kerkinud globaalseks hitiks

Male populaarsuse järsk kasv on ummikusse jooksutanud maailma kõige populaarsema malekeskkonna Chess.com, mis piirab tipptunnil maletajate ligipääsu. Foto on illustratiivne.

Malel on alati palju harrastajaid leidunud, kuid globaalselt on ala populaarsus teinud eriti järsu tõusu viimase paari kuuga. Eestis on stabiilset tõusutrendi olnud märgata viimased kümmekond aastat, kuid malekoolide ukse taga veel järjekordi ei lookle.