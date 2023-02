WRC-ralli korraldamine on ühele riigile toonud üle 100 miljoni euro

«Räägime suurepärasest spordietendusest, mille sarnast mõju pole Horvaatiale toonud varem ükski teine spordi-, kultuuri- või muu üritus. 2022. aasta uuringu tulemused näitasid, et projekt on nii majanduslikult kui sotsiaalselt jätkusuutlik,» vahendas professor Oliver Kesarit Poola portaal Net.pl.

Horvaatia ralli korralduskomitee presidendi Daniel Saskini sõnul on põhjust arvata, et pealtvaatajate arv ja sellega kaasnev tulu kasvab sel aastal veelgi. «Me ei tohiks unustada, et 2022. aastal kehtisid veel paljud covidiga seotud reisireeglid. Lisaks on Horvaatia liitunud Schengeniga, mis on muutnud fännide liikumise palju lihtsamaks ja kasutusel on euro, mis muudab sularahatehingud lihtsamaks,» ütles Saskin.