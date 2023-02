MM-sarja võib naasta traditsiooniline etapp, kuid uues kuues

Kunagine Walesi ralli on MM-sarja sõitjate poolt üks kõige palavamalt armastatud võistlus. Ka Ott Tänak on öelnud, et WRC-sarjast on praeguse seisuga puudu kaks legendaarset võistlust: Argentina ja Wales.

UK etappi on üritatud WRC-sse tagasi saada juba mitu aastat, kuid seni tulutult. Kui tavapäraselt on UK MM-etappi võõrustanud Wales, siis sel aastal plaaniti MM-etapp kolida Põhja-Iirimaale, kuid selleks ei leitud piisavalt rahastust.

DirtFishile pajatas viimasel kohtumisel toimunust UK autospordiliidu tegevjuht Hugh Chambers, kes kinnitas, et 2024. aasta MM-etapp soovitaks jätkuvalt korraldada Põhja-Iirimaal. Huvitav fakt on, et lisaks eelpool nimetatud osapooltele oli ümarlaua taga ka M-Sport, sest tegemist on ainsa UKs resideeruva MM-meeskonnaga.