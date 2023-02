Soomlane Lauri Markkanen tegi NBAs Põhja-Euroopa ajalugu

Kuigi staaride matši sportlik väärtus on madal, on selle tähtsus valitud mängijate imidžile tohutu, kirjutas Iltalehti. Brändi väärtust mõõdetakse loomulikult rahas ja All Starsi valik võib olla edaspidistel lepinguläbirääkimistel abiks.

«Isegi kui me räägime fännide ja treenerite arvamusest - see tähendab, et see ei ole faktiline statistika, mille tulemusel saadakse All Starsi mängijaks - on see siiski oluline rahaliselt ja staatuse sümbolina,» ütleb Soome korvpallilegend Hanno Möttölä Iltalehtile.