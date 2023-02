M-Spordi omanik: Otepää annab Tänakule hea võimaluse end Rootsi ralliks valmis seada

Sel nädalavahetusel toimub Otepääl Eesti meistrivõistluste avaetapp, mis on tavapärasest taas veidi uhkem. Seda ennekõike asjaolu tõttu, et rajale lähevad ka Ott Tänak ja Martin Järveoja. M-Spordi ninamehe Malcolm Wilsoni arvates on Otepää talveralli väga hea võimalus Rootsi MM-etapiks viimane lihv anda.