Daisy Kudre-Schnyder võitis EMil juba kolmanda kuldmedali

Daisy Kudre-Schnyder kinnitas, et hoolimata rootslaste ootamatust eemalejäämisest pidi ta kolmanda kulla nimel pingutama ja tegema korraliku sõidu. «Kuigi ühisstardist, kujunes tänane tavarada minu jaoks soolosõiduks. Tegin esimesse punkti kindla teevaliku ja asusin võistlust juhtima. Kahtlemata tegi võistluse lihtsamaks see, et terve Rootsi täiskasvanute koondis ei saanud täna kõhuviiruse tõttu startida. Sellest hoolimata pidin pingutama ja tegema hea soorituse, et võita kolmas kuldmedal järjest. Tegemist on minu karjääri kõige edukama tiitlivõistlusega, varem pole ma kolme distantsi järjest võitnud.»