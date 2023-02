Ukraina kavatseb venelaste osavõtul Pariisi olümpiamänge boikoteerida

Huttsait on varasemalt rõhutanud, et seni kui jätkub Venemaa ja Valgevene korraldatav genotsiid Ukraina rahva vastu, ei tohiks nende kahe riigi sportlased esineda rahvusvahelistel võistlustel mingil moel, sh neutraalsetena.

ROK seevastu võtab Ukraina öeldud väga rahulikult ning pole mingit paanikat tekitanud. Nende sõnul pole boikoteerimine õige otsus. «Ähvardada olümpiamängude boikoteerimist, mida Ukraina olümpiakomitee hetkel kaalub, käib olümpialiikumisega vastuolus. Ajalugu on näidanud, et boikoteerimised pole enda poliitilisi eesmärke saavutanud ning teinud karuteene ainult oma sportlastele,» seisis ROKi teadaandes.

Möödunud nädalal kritiseeris Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi Rahvusvahelise Olümpiakomitee presidenti Thomas Bachi, et too pooldab agressorriikide sportlaste rahvusvahelisse spordiellu naasmist.

Ta kinnitas, et Ukraina teeb kõik endast oleneva, et Venemaa sportlaseid ei lastaks rahvusvahelistele võistlustele, mille hulka kuulub ka Pariisi olümpia.

«Ukraina sportlased on sunnitud kaitsma oma lähedasi ja meie vabadust Venemaa agressiooni eest. Venemaa rünnakud on võtnud sadade ja sadade Ukraina meeste ja naiste elusid, kes võinuks oma talendiga spordimaailma rikastada. Ma kutsun härra Bachi Bahmutisse, et ta saaks oma silmaga näha, et neutraalsust ei eksisteeri,» lisas Ukraina president.