Millised on pallimängualade vägevamad hegemooniad?

Viimastel aastatel on käsipalli kuningaks kerkinud Taani, kes on maailmameistriks kroonitud juba kolm MMi jutti.

Ajalooliselt on maailma edukaim käsipalliriik küll Prantsusmaa, kes on võitnud kuus MM-tiitlit ning kolm olümpiakulda. Taanil on ette näidata üks olümpiakuld ja kolm MM-tiitlit, kuid nagu öeldud, tulid need kolm MM-tiitlit järjest, ning see on ainulaadne saavutus.