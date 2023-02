Tänak: Otepää rallil osalemine on ülioluline, et saada kogemusi erinevates oludes

2019. aasta autoralli maailmameister hindab, et Otepää talveralli on väga oluline just järgmist MM-etappi silmas pidades. «Saime esimest korda testida seda autot lumel ja jääl. Mõned asjad paistavad juba paigas olevat ja kogume järjest enam enesekindlust. Seetõttu on ka Otepää talveralli ülioluline, et hankida kogemusi erinevates oludes. Samuti saame teada, kui kaugel oleme õigest seadistusest,» lausus Tänak M-Spordi pressiteate vahendusel.