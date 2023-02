Yana Toom ei toetanud nõudmist kõrvaldada Venemaa sportlased olümpialt

Toom ütles seevastu, et tema põhjus mitte allkirjastamiseks oli see, et tema seda lähenemist ei toeta. «Kui ma loen, mida räägivad selle kohta meie sportlased: Kaia Kanepi, Irina Embrich ja teised, siis ma võtan kuulda meie spordiinimeste seisukohta. Kui nad võitlevad seal ilma liputa, seal ei kõla agressorriigi hümni. No siis võibki niimoodi olla.»

Küsimusele, et kas on midagi, mis tema meelt selles küsimuses muudaks, sõnas Toom, et ta arvab, et kindlasti ei tohi lubada Olümpiamängudele neid, kelle kohta on teada, et nad toetavad Putini agressiooni. «Kes on kuskil seda avalikult öelnud, kasutab lubamatuid sümboleid. Aga me ju ei tea kes need inimesed on,» ütles ta.