Otepää rallil kindlat esikohta hoidev Tänak: ei saa öelda, et seadistusega rahul oleme

Otepääle Rootsi MM-ralliks ettevalmistust tegema tulnud Tänak tõdes pärastlõunase hoolduspausi eel, et ta pole täielikult rahul Ford Puma Rally1-masina seadistusega. Samas tõdes ta, et olukorda on võimalik parandada.

«Ei saa öelda, et seadistusega rahul oleks. Samas saame muudatusi teha, aga kas me midagi uut ja huvitavat leiame on teine küsimus. Eks me püüame kindlasti,» lausus Tänak Eesti ajakirjanikele.

Üldiselt on kõik läinud Tänaku jaoks edukalt ning kiirus kindlasti olemas. Samas tekkis ootamatu probleem auto tagastangega, mis mingil põhjusel küljest kukkus.

«Lumevalli me ei puudutanud. Tegemist on mõne teise probleemiga, ent küll see leiab lahenduse,» kostis Tänak.