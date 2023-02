Skandaal: reegleid rikkunud Venemaa tippsuusataja pääses MK-etapi rajale

«Ma kuulsin, et Julia Stupak oli siin. Alguses ma ei teadnud, et ta rajal vesti kandis, aga nii oli. Me teame, kust ta vesti sai,» avaldas Lamplot. Venemaa suusakoondise peatreener Juri Borodavko ütles, et Stupak viibib Itaalias kõrgmäestiku laagris.

Agressorriigi tipu ilmumine MK-etapi rajale tekitas konkurentides kõvasti pahameelt. «Ma ei usu, et tema Tolbachis treenimine on õige. On põhjus, miks meil need vestid on ja reeglid on sellised, nagu need on. See harjutusaeg on rajal võistlejatele ja nende hooldemeestele. See on lugupidamatu, et ta siin treenis,» põrutas norralanna Ane Appelkvist Stenseth.