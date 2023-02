Otepää talverallil võidutsenud Tänak: meil vedas oludega väga. Lõpuks oli tõsine talveralli

Tänak näitas Otepääl täielikku ülemvõimu, võites kõik kaheksa katset ning edestades teiseks tulnud – Hyundai i20 N Rally2-ga sõitnud – Georg Linnamäed enam kui kahe minuti ja 44 sekundiga.

Võistluse järel kinnitas 2019. aasta maailmameister, et Eestisse tulek oli hea otsus. «Meil vedas väga oludega. Lõpuks oli tõsine talveralli ja ütleks, et isegi veidi keerulised olud [olid ja päris palju lund,» rääkis Tänak võistluse järel ajakirjanikele.

«Ei olnud liiga lihtne sõita, aga üleüldiselt, ilma selle rallita oleks Rootsis oluliselt keerulisem ja [saime] siit erinevaid olusid ja just keerulisi olusid kogedes, ma arvan, saime palju infot,» jätkas ta.

Küsimusele, kas Tänak sõitis piiri peal või jättis natuke varu, vastas ta järgmiselt: «Eks midagi jäi võtmata, aga oli ka kohti, kus sai liiga palju võetud.»

Kuigi Tänakul vaikselt Pumaga kilometraaži koguneb ja suund on õige, siis on tema sõnul veel vaja asju teha, et masinat paremaks saada.

Ralliässalt uuriti ka seda, kas talveralli tuleb ka muude pinnaste osas kasuks? «Üldiselt ma arvan, et iga autos istutud kilomeeter annab kindlasti juurde,» vastas ta, kuid möönis, et lumi on väga spetsiifiline pinnas.

Kuigi MM-sarja kõik tiimid on sel nädalavahetusel väiksematel rallidel kilomeetreid kogumas, siis Tänaku sõnul sellest laialdast trendi ei saa. «Füüsiliselt ei ole see võimalik. Ma arvan, et kuna auto on uus, siis alguses tuleb seda teha.

Aga autoralli [MM-sarja] kalender on piisavalt tihe, et selles ajaaknas ei ole võimalik neid väikseid rallisid väga palju sõita, muidu muud elu lihtsalt ei ole ja ma arvan, et enda energiale hakkab see ka peale käima.

Aga kui teised seda tegema peaksid? «Teised teevad, mis teised tahavad. Meil ei ole vaja teiste pärast muretseda, peame enda pärast muretsema,» vastas ta.