Suurte ootustega Rootsi sõitev Linnamäe: olen veel lihvimata teemant

Linnamäe tõestas taaskord, et on teinud sel aastal järgmise sammu edasi. Otepääl ei olnud talle EMV2 arvestuses vastast ning 24-aastane rallimees jäi enda esitusega suures plaanis rahule.

«Tegime hea ralli. Saime siin uusi asju proovida ja kindlasti kasulik tuleviku silmas pidades. Lähen nüüd Rootsi hea tundega,» tunnistas Linnamäe Eesti ajakirjanikele.

Eesti noor rallisõitja on endale pannud Rootsis kõrged sihid ning ta julgeb unistada ka poodiumikohast. Samas tunnistas ta, et konkurents on Rally2 arvestuses väga tihe.

«Unes näen ikka poodiumikohta. Konkurents on küll kõva ja kõik on väga kiired, ent kui nemad saavad, siis miks mitte mina. Rootsis on julgem sõita, kuna sealsed olud on andestavamad. Näitasin seal juba eelmine aasta head kiirust ja mulle meeldib seal,» kommenteeris Linnamäe.

Mis aga on toonud Linnamäe enda sõnul arengus järgmise sammu edasi? Vastuseks kõlas stabiilne töö enda kallal.

«Arengu on toonud töö legendiga ja auto seadistusega. Samuti olen arendanud fundamentaalseid sõiduoskusi. Kõik see kompott toobki praeguse tulemuse,» tunnistas rallitalent, kellel on enda sõnul veel palju edasi minna. «Mina kindlasti veel kedagi õpetama ei hakka. Ma olen ise nõnda lihvimata teemant.»