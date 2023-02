Vassiljevi elu Küprosel: hädad leegionäride ja kohalikega ning kukalt sügama panev süsteem

Küprose võrkpalliliigas teeb tänavu tegusid koguni neli eestlast. Kui Markus Uuskari koduklubi APOELi võib 13 vooru järel leida tabelist kolmandalt kohalt, siis Aleksander Eerma, Kristo Kollo ja Rainer Vassiljevi leivaisa Paphos istub omakorda tagantpoolt kolmandal positsioonil. Kuigi kaheksa meeskonna osalusel tagab seegi koha play-off'is, pole Küprose liiga omapärast tingituna olukord sugugi soodne. Mispärast see nii on ning miks hooaeg nõnda raskelt on kulgenud, seda Postimees uuriski.