M-Sport tahaks Loebi tänavu oma värvides näha, aga põhifookus on Tänakul

Mullu sõitis Loeb korduvalt M-Spordi Ford Pumaga ning oli sisuliselt ainuke sõitja, kes näitas selle masina roolis kiirust, millega annab rallisid võita. Monte Carlos see tal ka õnnestus.

Tänavu ta Monte Carlosse ei tulnud ja hetkel pole üldse kindel, et Loebi MM-sarjas näeb. Tõsi, dialoogi kestab endiselt. «Jah, me räägime temaga,» sõnas M-Spordi omanik Malcolm Wilson Dirtfishile.

«Ma sooviks teda tagasi näha, kui leiame viisi, kuidas osasid rallisid teha. Minu põhirõhk on saada Ott positsiooni, kus ta on 100 protsenti õnnelik,» jätkas Wilson.

Dirtfish kirjutab veel, et tänavu M-Spordil tunduvalt realistlikum MM-tiitli eest võidelda ja seetõttu on tähtis, et diil Loebi ja M-Spordi vahel ei takista Tänaku püüdlusi.