Karmist vigastusest taastuv Rosenberg sihib suve alguses taas kümnevõistlust

«Taastumine on läinud hästi. Eks see pole kunagi sirgjooneline, vaid on üles-alla. On hetki, kus taastumine on olnud küll soovitust aeglasem, kuid praegu läheb hästi. Saan teha juba kiireid liigutusi ja peagi saan teha päris kõike teha, sealhulgas ka kümnevõistluse trenni,» kinnitas ta pühapäeval Lasnamäe kergejõustikuhallis.