51-aastaseks saav hokilegend alistas Gretzky ületamatuna tundunud rekordi

15. veebruaril 51-aastaseks saav Jagr mängib endiselt Tšehhi kõrgliigas, kus ta esindab Kladno meeskonda, mille omanikuks ta on. Seejuures on ta endiselt resultatiivne. Tänases 4:5 kaotusmängus Trineci meeskonna vastu andis Jagr ühe väravasöödu ning lõi ka Kladno 4:3 juhtvärava. Just see viimane läheb tõeliselt ajalukku.