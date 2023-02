Suur vahetustehing tõi Luka Doncicile superstaarist tiimikaaslase

Irving teatas sel nädalal enda nüüdseks endist koduklubi Brooklyn Netsi, et soovib meeskonnast enne 9. veebruari lahkuda. Kui tema nõudmisi ei täideta, siis teatas mängija, et lahkub suvel ikkagi meeskonnast ning nõnda ei saaks nad tema eest midagi enam tagasi.

Nõnda sai maailma üheks paremaks korvpalluriks peetav Doncic enda kõrvale esimese tõeliselt suure tähtmängija. Samas on Irvinguga kaasnenud viimastel aastatel erinevad probleemid, mis hoidnud teda väljaku kõrval. Viimase nelja hooaja jooksul on ta mänginud vähem kui 150 kohtumist. Samas on ta mängides näitamas väga häid numbreid ning sel hooajal on tema näitajad keskmiselt 27,1 punkti, 5,1 korvisöötu ja 5,3 lauapalli.