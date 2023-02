Eesti meistriks tulnud Palmi jäid viis kaduma läinud punkti kriipima

«4700 on minu jaoks väga põnev punktisumma. Ma ei oodanud seda, kuid olen siinsele publikule ja korraldajatele väga tänulik,» sõnas mullu oma tippmargi esmalt 4756 ja seejärel sise-MMil 4851 punktini viinud Sulek.

Ühtlasi andis poolatar mõista, et kui võimalik, kavatseb ta tulevikus kindlasti taas Tallinnas võistelda. Miks? Sel on väga lihtne põhjus. «Võitsin siin U23 EMi, triumfeerisin nii mullu kui ka tänavu. Äkki võiks siin korraldada ka olümpiamängud? See lihtsalt tuleb ära teha!» kostis ta muigega.