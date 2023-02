Eesti loodab sise-EMile läkitada kolm mitmevõistlejat ja üldse kokku seitse sportlast

Maicel Uibo (vasakul) on kindlasti sise-EMile minemas. Kui kõik läheb hästi, pääseb Istanbuli lennukile ka Risto Lillemets.

19. veebruar on see päev, mil kukub Istanbuli sise-EMi tähtaeg. Sellest tulenevalt ei saa praegu veel liiga ennatlikke järeldusi teha, kuid kerge kaardistus teemal, kes võiks meilt Türki lennata, on siiski asjakohane.