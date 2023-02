Venelased lootsid Bolšunovi MMile nihverdada, kuid FIS saatis nad kuu peale

Venelased lootsid sanktsioonidest mööda hiilida isikliku kvoodi abil. Nimelt on Rahvusvaheline suusaliit (FIS) tiitlikaitsjatele üldjuhul andnud MMidele eripääse ning just seda taotlesid meie idanaabrid ka Bolšunovile, kes triumfeeris kaks aastat tagasi 30 km suusavahetusega sõidus.

FISi vastus, mida vahendab portaal Championat, venelaste arupärimisele oli aga resoluutne: «FISi nõukogu oktoobris vastu võetud otsuse kohaselt ei tohi Venemaa ja Valgevene sportlased FISi egiidi all toimuvatel võistlustel osaleda. Seda otsust ei muudeta kuni järgmise nõukogu teateni.»

Pärast seda tabas venelasi mure, et mis saab Bolšunovist edasi. Teda ei diskvalifitseerita, ta pole vigastatud, vaid ei saa tiitlivõistlustel lihtsalt osaleda. Kas see tähendab, et 2025. aasta MMiks lastakse ta ikkagi eelmise maailmameistrina peale?