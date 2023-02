KOLUMN ⟩ Jaanus Kriisk: sport aitab elus edukamalt hakkama saada!

Aga eduelamust on võimalik endale lähemale tuua, kui sinu isikuomadused on vastavalt ettevalmistatud. Selleks on vaja iseloomu, mis talub rasket tööd, püsivust, pikki tööpäevi, kus kõik seitse nädalapäeva on ühesugused, ebaõnnestumistega toimetulemist, ohverdusi nii sinult kui ka lähedastelt, kõrget enesedistsipliini, kriitikatalumise võimet, kahtlustega võitlemist ja riskide võtmist.

Kus on see samamoodi esindatud? Loomulikult spordis! Kui tahad saada eduelamusest tõenäolisemalt osa, siis tegele noorena spordiga. Eesti majandusajaleht Äripäev reastab iga-aastaselt meie jõukaid rikaste TOPi. Sealt lähtub, et paljud 1990. aastatel alustanud ettevõtjad on noorena kõvasti sporti teinud. Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi leiab, et just sport on andnud meie edukatele ettevõtjatele võidutahet ja soovi jõuda kõrgemale tasemele.

Minu üks treeneritest, legendaarne kümnevõistluseprofessor Fred Kudu, armastas ikka toonitada, et sport on unikaalne vahend noorel inimesel iseennast tundma õppida. Sport annab võimaluse ennast proovile panna ja pingutada, pingutada mõnikord üle oma võimete. Muidu läbib inimene kogu elu poole jõuga ega tea, et tema võimed lubaks palju enamat. Sport on universaalne vahend edualuste paikapanemiseks!