M-Spordi sõitja: Tänak on väga heatahtlik ja abivalmis

Jourdan Serderidis on rallimaailma üks värvikamaid tegelasi, kes soovib aidata ka noorematel tippu jõuda.

Autoralli MM-sarjas kihutavad rallimehed enamasti selleks, et tõsta pea kohale mõni võidukarikas või astuda poodiumile. Samas on vähemalt üks sõitja, kes sellistest asjadest ei unista, vaid lihtsalt naudib täielikult kiirete autodega kihutamist. Selleks meheks on Belgias resideeruv Kreeka ärimees Jourdan Serderidis, kes pani end möödunud nädalal esimest korda proovile ka Lõuna-Eesti teedel.