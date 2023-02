Kaks tippjalgpallurit jäid Türgi maavärina järel kadunuks

Paljud inimesed on veel rusude all kadunud ning nende hulka kuulub ka endine Inglismaa kõrgliiga mängija Atsu, vahendab Türgi spordiajakirjanik Yagiz Sabuncuoglu sotsiaalmeedias. Ghana koondist 65 kohtumises esindanud ääremängija kuulub hetkel Hatayspori hingekirja. Lisaks temale on kadunud ka meeskonna direktor Taner Savut. Mõlemat meest hetkel otsitakse.