FOTOD JA VIDEOD ⟩ Kontaveit käis Abu Dhabis kardiga sõitmas, seltsiks sõja hukka mõistnud agressorriigi sportlane

WTA amtelikul sotsiaalmeediakanalil postitatud videos on näha, kuidas eestlanna väisab kuulsat ringrada koos venelanna Darja Kassatkinaga. Klipist ja piltidelt on näha, et mõlema jaoks oli käik lõbus.

Kassatkina on ka üks nendest Vene sportlastest, kes on sõja hukka mõistnud. «Ma soovin mängida mängijate vastu, kellel on võimalus treenida ja valmistuda turniirideks nagu mul, kes ei pea muretsema pommitamise pärast ja et neil pole kuskile minna. Ma ei kujuta ette, mis tunne on, kui sul pole kodu – mitte sellepärast, et sa pole seda ostnud, vaid sest see võeti sult ära,» rääkis ta möödunud suvel.