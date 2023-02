Inglismaa kõrgliiga süüdistab Manchester Cityt enam kui 100 reegli rikkumises

Premier League’i väljastatud pressiteates kirjutatakse, et City reeglite rikkumised leidsid aset aastatel 2009-2018 ning klubi rahaasju on asunud üle vaatama eraldiseisev komisjon.

Lisaks sellele süüdistab Premier League, et City ei teinud 2018. aasta detsembris alanud uurimise jooksul koostööd.

Klubi teatas omapoolses vastuses, et on süüdistustest «üllatunud» ja neid toetavad «ümberlükkamatud tõendid». «Klubi tervitab eraldiseisva komisjoni poolt tõendite üle vaatamist, et erapooletult hinnata hulka ümberlükkamatuid tõendeid, mis eksisteerivad. Loodame sellele asjale lõpuks punkti panna,» seisis City teates.